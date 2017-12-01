Все выходные в горах Краснодарского края возможен сход лавин
Спасатели объявили штормовое предупреждение
Спасатели объявили штормовое предупреждение
По данным Ростовского Гидрометцентра с 18:00 1 декабря до 18:00 4 декабря на кавказских высотах от 1500 метров будет лавиноопасно.
Как уточнили «КП — Кубань» в главном управлении МЧС по краю, предупреждение не действует на район Сочи.
Спасатели советуют не выходить в горы в снегопад, а, находясь в горах, избегать мест возможного схода лавин. Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30, а если склон без кустарника и деревьев — при крутизне более 20. При крутизне более 45 лавины сходят практически при каждом снегопаде.
— При сходе лавины — бегите в сторону, — говорят в МЧС. — При попадании под нее укройтесь под скалой или за стволом дерева. Если вас захлестнуло — делайте широкие движения, будто вы плывете, чтобы удерживаться на поверхности. Двигайте руками и ногами, чтобы расчистить воздушный карман, прежде чем снег сляжится. Не тратьте силы. Кричите, если слышите голоса людей.