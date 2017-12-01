В Екатеринбурге стартует суд над 17 членами наркокартеля
У них изъяли 11 кило зелья.
У них изъяли 11 кило зелья.
4 декабря 2017 года в Свердловском облсуде стартует процесс по делу в отношении 17 участников ОПС. Они обвиняются в контрабанде наркотиков на территорию России и их сбыте в особо крупном размере. Заседание начнется в 10 часов, судья Павел Неретин, сообщили «Уралинформбюро» в
По данным следствия, преступное сообщество было сформировано из 5 структурных подразделений. К февралю 2015 года злоумышленники создали
При задержании у преступной группы изъяли более 11 килограммов наркотиков.
Уголовное дело в отношении неустановленных участников банды выделено в отдельное производство.