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16:01 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге стартует суд над 17 членами наркокартеля

У них изъяли 11 кило зелья.

4 декабря 2017 года в Свердловском облсуде стартует процесс по делу в отношении 17 участников ОПС. Они обвиняются в контрабанде наркотиков на территорию России и их сбыте в особо крупном размере. Заседание начнется в 10 часов, судья Павел Неретин, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе облсуда.

По данным следствия, преступное сообщество было сформировано из 5 структурных подразделений. К февралю 2015 года злоумышленники создали интернет-магазины, через которые была налажена наркоторговля. На сайтах была налажена обратная связь с покупателями, которые не могли найти тайники.

При задержании у преступной группы изъяли более 11 килограммов наркотиков.

Уголовное дело в отношении неустановленных участников банды выделено в отдельное производство.

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