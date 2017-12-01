Две группировки лже-риэлторов обманули сотни воронежцев

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители расследуют два дела наглых воронежских мошенников. Представляясь риэлторами, они размещали в сети ложные объявления о сдаче квартир. Клиенты передавали от 4 до 8 тысяч рублей якобы в счет первого месяца проживания. После этого «риэлторы» сообщали телефоны собственников квартир, в роли которых были их соучастники.

— Мошенники арендовали офисы в центре города, широко рекламировали свою деятельность, а также заключали с клиентами договоры, которые, как правило, никто не читал, — рассказывают в прокуратуре.