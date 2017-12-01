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17:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Две группировки лже-риэлторов обманули сотни воронежцев

Ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители расследуют два дела наглых воронежских мошенников. Представляясь риэлторами, они размещали в сети ложные объявления о сдаче квартир. Клиенты передавали от 4 до 8 тысяч рублей якобы в счет первого месяца проживания. После этого «риэлторы» сообщали телефоны собственников квартир, в роли которых были их соучастники.

— Мошенники арендовали офисы в центре города, широко рекламировали свою деятельность, а также заключали с клиентами договоры, которые, как правило, никто не читал, — рассказывают в прокуратуре.

Когда граждане понимали, что стали жертвами обмана, выяснялось, что в договоре прописано: вся сумма передана лишь за предоставление информационно-справочных услуг. По оценкам правоохранителей, от рук мошенников пострадали сотни людей, общая сумма ущерба исчисляется сотнями тысяч рублей. В круг подозреваемых входит 11 человек. В прокуратуре говорят: если вы уже стали их жертвами, обратитесь в правоохранительные органы.

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