Тело одного из двух пропавших рыбаков обнаружено в Пинском районе

1 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Тело одного из двух пропавших в Пинском районе рыбаков обнаружено на водохранилище Погост, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

«Одного рыбака нашли. Это житель Пинска 1956 года рождения. Его тело в спасательном жилете было прибито к берегу. Пока не ясно, что стало причиной смерти, утопление или переохлаждение», — уточнил Сергей Дученко.