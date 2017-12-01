Тело одного из двух пропавших рыбаков обнаружено в Пинском районе

1 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Тело одного из двух пропавших в Пинском районе рыбаков обнаружено на водохранилище Погост, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
«Одного рыбака нашли. Это житель Пинска 1956 года рождения. Его тело в спасательном жилете было прибито к берегу. Пока не ясно, что стало причиной смерти, утопление или переохлаждение», — уточнил Сергей Дученко.
Как сообщалось, два рыбака — 40-летний житель д. Плещицы и 61-летний пинчанин — отправились рыбачить на водохранилище Погост утром 30 ноября. Около 15 часов мужчины перестали выходить на связь. Их мобильные телефоны оказались вне зоны доступа. По заявлению односельчанина одного из рыбаков милиция организовала поиски пропавших. В поисковых мероприятиях, которые продолжаются на водохранилище, задействованы водолазы МЧС и ОСВОД.