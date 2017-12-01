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17:16 (мск), источник: Вести Иркутск

Пожар в центре Иркутска парализовал движение в час пик

Около семи вечера загорелся двухэтажный деревянный дом на улице Дзержинского — в районе центрального рынка.

Источник: Вести Иркутск

Горело пустующее здание. Столб пламени поднимался на высоту пяти метров. Огонь угрожал перейти на соседние строения. Сотрудники МЧС эвакуировали из них 10 человек. Одну женщину увезла скорая с подозрением на гипертонический криз.

Вскоре дом потушили. Для ликвидации ЧП движение по улице Дзержинского перекрыли для проезда спецтехники. Это вызвало огромные пробки в центральной части города.

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