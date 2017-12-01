Сразу два ДТП со «скорыми» случились в заснеженном Петербурге

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», около ТЦ «Рио» у пересечения улиц Фучика и Белградской столкнулись легковой автомобиль и передвижной пункт управления скорой медицинской помощи. «Передвижной пункт медицинской скорой не успел проскочить», — пишет очевидец.

Еще одно ДТП случилось во второй половине дня на Светлановском проспекте. Там столкнулись автомобиль скорой помощи, который вез пациента в больницу, и легковушка, сообщает Piter.tv. ДТП было несерьезным, но доставить пациента помешало. За ним приехала вторая «скорая», а поврежденная машина осталась дожидаться сотрудников ГИБДД. Сведений о пострадавших в результате аварии нет.