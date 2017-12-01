Житель Армавира пытался поджечь банк

Инцидент произошел в пятницу, 1 декабря. Около 10 часов утра в офис кредитной организации вошёл мужчина, в руках него была бутылка с горючей жидкостью. Под угрозой поджога он потребовал, чтобы все посетители покинули помещение.

Находившийся на месте происшествия в свободное от службы время полицейский мгновенно отреагировал на возникшую угрозу. Он скрутил злоумышленника и удерживал его до прибытия подкрепления, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.