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16:46 (мск), источник: Югополис

Житель Армавира пытался поджечь банк

Сотрудник отдела МВД России по городу Армавиру предотвратил поджог в офисе кредитной организации.

Инцидент произошел в пятницу, 1 декабря. Около 10 часов утра в офис кредитной организации вошёл мужчина, в руках него была бутылка с горючей жидкостью. Под угрозой поджога он потребовал, чтобы все посетители покинули помещение.

Находившийся на месте происшествия в свободное от службы время полицейский мгновенно отреагировал на возникшую угрозу. Он скрутил злоумышленника и удерживал его до прибытия подкрепления, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На месте работает следственно-оперативная группа. Личность нападавшего установлена — им оказался местный житель. Причины его действий выясняются. Руководством отдела МВД России по городу Армавиру решается вопрос о поощрении отличившегося сотрудника, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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