Автомобиль жительницы Молодечно вылетел с трассы в пруд
Водитель признается, что очень испугалась, однако, справившись с шоком, сумела самостоятельно выбраться из машины через задние двери.
Водитель признается, что очень испугалась, однако, справившись с шоком, сумела самостоятельно выбраться из машины через задние двери.
МИНСК, 1 дек — Sputnik. Жительница Молодечно Анна
Инцидент произошел в четверг, 30 ноября.
«Все события помню как во сне. Помню, что ехала по неширокой дороге, задумалась, слушала музыку — и вдруг крутой поворот, колесо попало в яму у обочины. И вот я лечу с обрыва, кричу и падаю носом автомобиля в обжигающе холодную воду», рассказала
Судя по данным из открытых источников, водоем у Изобелино неглубокий, максимальная глубина составляет 2 — 3 метра.
Женщина признается, что очень испугалась. Передние двери автомобиля заклинило, она не могла их открыть. Успела позвонить коллеге, который приехал на место происшествия, когда
В местной службе МЧС, комментируя эту ситуацию, рассказали, что такие происшествия в практике спасателей случаются не часто. Потому сформулировать универсальные советы, как действовать в такой экстремальной ситуации, сложно.
«Единственное, что нужно помнить: отстегнитесь на ходу и откройте двери, потому что как только машина попадет в воду, шансов открыть дверь не будет. Если у вас электроподъемники, их тоже будет невозможно открыть в воде. И останется только одна надежда — на герметичность машины», — пояснил начальник смены пожарного