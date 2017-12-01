Автомобиль жительницы Молодечно вылетел с трассы в пруд

МИНСК, 1 дек — Sputnik. Жительница Молодечно Анна Кульбицкая-Крыж на закруглении дороги Молодечно — Городок не справилась с управлением, ее автомобиль вылетел с проезжей части в районе деревни Изобелино и упал в пруд бывшего рыбхозяйства, сообщает «Рэгіянальная газета».

Инцидент произошел в четверг, 30 ноября.

«Все события помню как во сне. Помню, что ехала по неширокой дороге, задумалась, слушала музыку — и вдруг крутой поворот, колесо попало в яму у обочины. И вот я лечу с обрыва, кричу и падаю носом автомобиля в обжигающе холодную воду», рассказала Кульбицкая-Крыж.

Судя по данным из открытых источников, водоем у Изобелино неглубокий, максимальная глубина составляет 2 — 3 метра.

Женщина признается, что очень испугалась. Передние двери автомобиля заклинило, она не могла их открыть. Успела позвонить коллеге, который приехал на место происшествия, когда Кульбицкая-Крыж уже выбралась из водного плена. Выбраться удалось через задние двери.

В местной службе МЧС, комментируя эту ситуацию, рассказали, что такие происшествия в практике спасателей случаются не часто. Потому сформулировать универсальные советы, как действовать в такой экстремальной ситуации, сложно.