В Ростове эвакуируют торговые центры после анонимного звонка
В Ростове-на-Дону началась эвакуация посетителей торговых центров после того, как неизвестный позвонил в полицию и сообщил о заложенной в одном из ТЦ бомбе, об этом «“Ъ-Юг”» сообщил источник в силовых структурах.
В ГУ МВД РФ по Ростовской области информацию подтвердили.
Помимо торговых центров в городе эвакуируют людей из других зданий. Так, прошла эвакуация посетителей фитнес-клуба в пер. Газетный.
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