Дело об убийстве на охоте завели в Ростовской области
Уголовное дело по факту убийства на охоте возбуждено в Ростовской области.
Уголовное дело по факту убийства на охоте возбуждено в Ростовской области.
Как сообщает региональное следственное управление СКР, дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) завели на 38-летнего мужчину.
По версии следствия, ночью 28 ноября во время охоты в Азовском районе подозреваемый выстрелил находившегося неподалеку мужчину, приняв того за животное.
От полученного ранения потерпевший, также бывший охотником, скончался.
Испугавшись, подозреваемый погрузил тело убитого в багажник своей машины и вывез в безлюдное место на территории Кагальницкого района.
Впоследствии мужчина сам пришел в правоохранительные органы и написал явку с повинной.
1 декабря следователи при участии подозреваемого нашли тело потерпевшего. Назначены необходимые судебные экспертизы.