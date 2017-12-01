Дело об убийстве на охоте завели в Ростовской области

Как сообщает региональное следственное управление СКР, дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) завели на 38-летнего мужчину.

По версии следствия, ночью 28 ноября во время охоты в Азовском районе подозреваемый выстрелил находившегося неподалеку мужчину, приняв того за животное.

От полученного ранения потерпевший, также бывший охотником, скончался.

Испугавшись, подозреваемый погрузил тело убитого в багажник своей машины и вывез в безлюдное место на территории Кагальницкого района.

Впоследствии мужчина сам пришел в правоохранительные органы и написал явку с повинной.