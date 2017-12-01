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17:12 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Дело об убийстве на охоте завели в Ростовской области

Уголовное дело по факту убийства на охоте возбуждено в Ростовской области.

Как сообщает региональное следственное управление СКР, дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) завели на 38-летнего мужчину.

По версии следствия, ночью 28 ноября во время охоты в Азовском районе подозреваемый выстрелил находившегося неподалеку мужчину, приняв того за животное.

От полученного ранения потерпевший, также бывший охотником, скончался.

Испугавшись, подозреваемый погрузил тело убитого в багажник своей машины и вывез в безлюдное место на территории Кагальницкого района.

Впоследствии мужчина сам пришел в правоохранительные органы и написал явку с повинной.

1 декабря следователи при участии подозреваемого нашли тело потерпевшего. Назначены необходимые судебные экспертизы.

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