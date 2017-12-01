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17:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре мужчина получил 10 лет за «новогоднее убийство», которое не смог вспомнить

Произошло все в начале уходящего года на улице Ново-Вокзальной.

Праздники — дело хорошее, но отмечающим нужно знать меру. Даже если это Новый год, который все ждут 12 месяцев. Наглядный пример тому — история 43-летнего самарца Александра Медведева, который на этой неделе в Промышленном районном суде города узнал, что ближайшие 10 лет своей жизни проведет в исправительной колонии строгого режима.

Мужчину осудили за совершение убийства. Жертвой стал 52-летний местный житель С., хороший знакомый отца злоумышленника. Произошло все в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017-го в квартире потерпевшего в одном из домов на улице Ново-Вокзальной.

— В период с 1−30 ночи до 10 утра 1 января находились у С. дома. Из показаний обвиняемого, он не помнит, как они оказались в этой квартире. Мужчины распивали спиртные напитки. В ходе посиделок между ними возникла ссора. Александр увидел кухонный нож и несколько раз ударил собутыльника — в грудь, шею. Также он нанес оппоненту несколько ударов тяжелым предметом. Потерпевший потерял много крови и скончался, — сообщила корреспонденту «Комсомольской правды-Самара» помощник прокурора Промышленного района Ольга Романова.

Медведев, видимо, после случившегося уснул. Очнувшись утром он пытался отыскать ключи от квартиры, чтобы уйти, но так и не нашел их. Александр сам вызвал стражей порядка, чтобы его выпустили. Однако силовики приняли другое решение и задержали позвонившего им человека.

На суде Александр — ранее не судимый, психическими расстройствам не страдающий — вину свою так и не признал. Сказал, что ничего не помнит.

— Суд назначил Медведеву наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет. Отбывать он его должен в колонии строгого режима. Гражданских исков по делу заявлено не было, — отметила Романова.

К слову, в осужденного еще есть пару дней, чтобы попытаться обжаловать решение суда.

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