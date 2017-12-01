Обвиняемый в мошенничестве адвокат предстанет перед судом в Нижнем Новгороде

Находясь в помещении, расположенном в исправительном учреждении, заключенный сообщил адвокату, что желает условно-досрочно освободиться.

Адвокат много месяцев «водила за нос» осужденного, обещая содействие в получении УДО. За все время адвокат получила от осужденного 680 тыс. рублей.