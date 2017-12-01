Обвиняемый в мошенничестве адвокат предстанет перед судом в Нижнем Новгороде
Как информирует объединённая
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Как информирует объединённая
Находясь в помещении, расположенном в исправительном учреждении, заключенный сообщил адвокату, что желает
Адвокат много месяцев «водила за нос» осужденного, обещая содействие в получении УДО. За все время адвокат получила от осужденного 680 тыс. рублей.
Таким образом, адвокат обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ, — мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину в крупном размере.