В Ростове-на-Дону эвакуировали все ТЦ после звонков о «минировании»

«Поступил ряд звонков о том, что заминирован один из торговых центров города, но какой конкретно, не сообщалось. Проводится проверка по всем торговым центрам города, они эвакуированы. Также эвакуированы три университета (РГУПС, ДГТУ и медицинский университет), одна из школ города и
Как заявили агентству в ГУ МВД по Ростовской области, начата проверка по бесхозным предметам. Конкретные места проверок в полиции называть не стали.
«Проводится проверка на предмет обнаружения бесхозных предметов», — сказали в полиции.