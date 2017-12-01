В Ростове-на-Дону эвакуировали все ТЦ после звонков о «минировании»

«Поступил ряд звонков о том, что заминирован один из торговых центров города, но какой конкретно, не сообщалось. Проводится проверка по всем торговым центрам города, они эвакуированы. Также эвакуированы три университета (РГУПС, ДГТУ и медицинский университет), одна из школ города и фитнес-центр. В настоящее время школа проверена, информация не подтвердилась», — пояснил источник.