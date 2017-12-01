Калининградский экс-депутат Рудников этапирован в СИЗО Лефортово

В СИЗО Лефортово, которое в народе именуют «изолятором ФСБ», калининградскому экс-депутату предстоит находиться до 1 января 2018 года. Затем следствие планирует выйти в суд с ходатайством продлить срок заключения на период расследования.

Напомним, Рудников обвиняется в вымогательстве взятки у начальника Управления СКР по Калининградской области Виктора Леденёва за отказ писать о нём якобы компрометирующие сведения. Дело в том, что депутат издает еженедельник «Новые колёса», специализирующий на разоблачительных материалах чиновников и силовиков региона.

Задержанию депутата-издателя предшествовала серия статей о том, что генерал СКР Ледёнов проживает в элитном 3-этажном особняке в центре Калининграда, и в этом факте депутат видит «коррупционную составляющую». Между тем, Следственный комитет РФ после проверки не нашёл нарушений закона в связи с проживанием Леденёва в доме. Со слов главы регионального управления СКР, домом ему дал попользоваться знакомый бизнесмен.