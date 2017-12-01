МЧС показало, как тушили башенный кран на стадионе «Динамо»
Минское городское управление МЧС опубликовало видео пожара башенного крана на столичном стадионе «Динамо».
Минское городское управление МЧС опубликовало видео пожара башенного крана на столичном стадионе «Динамо».
Возгорание в аппаратной крана на стройплощадке в центре белорусской столицы произошло около 16:55.
Когда первые расчеты МЧС прибыли к стадиону, кабина крана горела открытым пламенем.
По информации МЧС, уже в 17:41 пожар был потушен, предварительно спасателям пришлось обесточить кран.