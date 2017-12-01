Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
На Украине нашли способ остановить строительство Крымского моста
Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко выходит замуж
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
СМИ: Россия готова к выходу Дании из проекта «Северный поток-2»
СМИ: У России просят защиты от США
Алсу сменила три платья на жеребьевке ЧМ-2018
У бывшего мужа Надежды Михалковой новый роман
СМИ: На выход США из РСМД РФ ответит запуском прорывных проектов
Родченков: Моя цена растет, а бюджет истощен
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
14События недели в фотографиях
21:52 (мск), источник: Sputnik.by

МЧС показало, как тушили башенный кран на стадионе «Динамо»

Минское городское управление МЧС опубликовало видео пожара башенного крана на столичном стадионе «Динамо».

Источник: Sputnik.by

Возгорание в аппаратной крана на стройплощадке в центре белорусской столицы произошло около 16:55.

Когда первые расчеты МЧС прибыли к стадиону, кабина крана горела открытым пламенем.

По информации МЧС, уже в 17:41 пожар был потушен, предварительно спасателям пришлось обесточить кран.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Собчак выбрала для предвыборных лекций не то Оксфордское сообщество
МЧС показало, как тушили башенный кран на стадионе 'Динамо'
Сборная России узнала соперников по групповому этапу ЧМ-2018
Украину оставили без 600 миллионов евро
Лавров назвал «кровожадной тирадой» заявление постпреда США
Пенсионному фонду понадобились 100 млрд рублей из-за идей Путина
Флинн признал вину в даче ложных показаний о контактах с Россией
Главные события недели (видео)
Миллионы от тайных родителей: история женщины из списка Forbes
Спорт
«Русские опять мухлевали». За кулисами жеребьевки ЧМ-2018 Рассказываем обо всем, что не вошло в трансляцию жеребьевки чемпионата мира по футболу
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
В Москве дешевеет недвижимость премиум-класса
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Внучка Александра Маслякова переживает из-за своей популярности С ранних лет девочку окружает повышенное внимание.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь