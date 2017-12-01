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21:19 (мск), источник: Publika.md

В Германии загорелось здание, в котором находились граждане Молдовы

Минувшей ночью в немецком городе Бергкамен случился пожар. Инцидент произошёл в многоквартирном доме, в котором находились граждане Молдовы и Румынии.

Источник: Publika.md

Как сообщают румынские СМИ, из 45 жильцов в пожаре пострадали 33 человека. Семеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

По предварительной информации, предоставленной прокуратурой Дортмунда посольству Молдовы, наших сограждан в числе пострадавших нет. Кроме того, сообщается, что жизнь всех молдаван, находившихся в здании, находится вне опасности.

Полиция проверяет причины возгорания. На данный момент, основная версия, которую рассматриваю правоохранители — это поджог.

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