В Германии загорелось здание, в котором находились граждане Молдовы

Как сообщают румынские СМИ, из 45 жильцов в пожаре пострадали 33 человека. Семеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

По предварительной информации, предоставленной прокуратурой Дортмунда посольству Молдовы, наших сограждан в числе пострадавших нет. Кроме того, сообщается, что жизнь всех молдаван, находившихся в здании, находится вне опасности.