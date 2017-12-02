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09:28 (мск), источник: ДЕЙТА

Сотрудник полиции Приморья переборщил со спецсредствами при задержании

Сотрудник ППС в Уссурийске превысил должностные полномочия при задержании местной жительницы, об этом «Deita. ru» сообщили в краевой прокуратуре.

Источник: ДЕЙТА

Он прибыл по вызову в один из районов города и, пытаясь доставить женщину в дежурную часть, применил электрошоковое устройство. При этом законных оснований для применения средства у него не было.

В результате потерпевшая получила множественные точечные ожоги 1-ой степени.

Полицейского уволили из органов внутренних дел и возбудили уголовное дело, которое уже направлено прокурором в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.

Таисия Масина.

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