Сотрудник полиции Приморья переборщил со спецсредствами при задержании
Сотрудник ППС в Уссурийске превысил должностные полномочия при задержании местной жительницы, об этом «Deita. ru» сообщили в краевой прокуратуре.
Сотрудник ППС в Уссурийске превысил должностные полномочия при задержании местной жительницы, об этом «Deita. ru» сообщили в краевой прокуратуре.
Он прибыл по вызову в один из районов города и, пытаясь доставить женщину в дежурную часть, применил электрошоковое устройство. При этом законных оснований для применения средства у него не было.
В результате потерпевшая получила множественные точечные ожоги 1-ой степени.
Полицейского уволили из органов внутренних дел и возбудили уголовное дело, которое уже направлено прокурором в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу.
Таисия Масина.