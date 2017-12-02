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06:33 (мск), источник: РБК

Власти Испании разрешили выдачу в США российского программиста

Власти Испании одобрили экстрадицию в США российского программиста, который подозревается в кибермошенничестве.

Источник: Reuters

Совет кабинета министров Испании одобрил экстрадицию в США российского программиста Станислава Лисова, подозреваемого в причастности к хищениям средств со счетов с помощью вредоносной программы. Об этом говорится в сообщении Минюста Испании.

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В августе аналогичное решение было принято Национальной судебной палатой Испании. Адвокат Лисова Александр Ионов назвал это «политическим шагом».

Лисов был задержан в Испании 13 января 2017 года на основании ордера Интерпола, выданного по запросу США. Тогда сообщалось, что россиянин подозревается в причастности к разработке и распространению вредоносной программы NeverQuest, похищающей данные клиентов банков, которые те вводят на страницах онлайн-банков. Получив с помощью перехваченных данных доступ к банковским счетам жертв, разработчики NeverQuest смогли похитить с них, по предварительным данным, несколько миллионов долларов.

Как указывал Ионов, в Соединенных Штатах Лисову могут предъявить обвинение в «преступном сговоре с целью взлома компьютерных систем» и «преступном сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств общения». В общей сложности ему может грозить до 35 лет тюрьмы.

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В апреле 2017 года Лисов обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину. «Станислав обратился к президенту РФ с просьбой оказать помощь в решении сложившейся ситуации. Обращение отправлено через электронную почту», — сообщил РБК Ионов. По его словам, ответ на обращение не поступил.

Как сообщала супруга задержанного Дарья Лисова каналу RT, Лисов — выпускник Таганрогского радиотехнического института, работал специалистом по контролю качества программного обеспечения в таганрогском ООО «Оджетто Веб». Дарья Лисова утверждает, что в Испанию пара ездила в отпуск, а задержали ее мужа в аэропорту, где они сдавали арендованную машину.

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