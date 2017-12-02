После «байги» по ночному Алматы Camry улетела в арык

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В ночь на субботу, 2 декабря, в Алматы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, передает корреспондент Zakon.kz.

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Авария произошла на пересечении улиц Саина и Жубанова. По словам очевидца, по Саина в северном направлении на высокой скорости параллельно друг другу двигались две автомашины, одна из которых была Toyota Camry.

Когда машины проехали Саина по верху, не через тоннель, прямо на развороте перед ними выскочила Toyota Carina E — вероятно, находившийся за рулем мужчина не оценил скорость, с которой приближались автомобили. Один из водителей сумел вовремя остановиться, а Camry при торможении понесло. Машина вылетела с дороги и упала в арык.