Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Ученые: раннее облысение может служить признаком болезней сердца
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
10 стран с самой дешевой ипотекой
19-летняя россиянка погибла в Турции, уйдя с молодым человеком
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
В ЛНР готовы по требованиею Украины переименовать республику
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
СМИ: Россия готова к выходу Дании из проекта «Северный поток-2»
СМИ: У России просят защиты от США
Катрин Денев в "костюме рыцаря" пришла на вечер в Нью-Йорке
Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко выходит замуж
СМИ: На выход США из РСМД РФ ответит запуском прорывных проектов
Родченков: Моя цена растет, а бюджет истощен
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
07:26 (мск), источник: Zakon.kz

После «байги» по ночному Алматы Camry улетела в арык

Второй «гонщик» успел вовремя затормозить.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

В ночь на субботу, 2 декабря, в Алматы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, передает корреспондент Zakon.kz.

Читайте также
Полицейского из ЗКО наказали за фото с оружием

Авария произошла на пересечении улиц Саина и Жубанова. По словам очевидца, по Саина в северном направлении на высокой скорости параллельно друг другу двигались две автомашины, одна из которых была Toyota Camry.

Когда машины проехали Саина по верху, не через тоннель, прямо на развороте перед ними выскочила Toyota Carina E — вероятно, находившийся за рулем мужчина не оценил скорость, с которой приближались автомобили. Один из водителей сумел вовремя остановиться, а Camry при торможении понесло. Машина вылетела с дороги и упала в арык.

В аварии никто не пострадал. Хотя вокруг места аварии было много крови, «скорую» никто не вызывал. Как сообщил очевидец, водитель Toyota Carina E находился в состоянии алкогольного опьянения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Александр Масляков уволился с должности директора «ММЦ Планета КВН»
Пельш прокомментировал уход Маслякова из КВН
Сборная России узнала соперников по групповому этапу ЧМ-2018
СМИ узнали о планах по снятию санкций с РФ после победы Трампа
В Испании разрешили выдать США российского программиста
Путин встретился с Оливером Стоуном
Дело генерала Флинна: в чем признался бывший советник Трампа
Главные события недели (видео)
Миллионы от тайных родителей: история женщины из списка Forbes
Спорт
«Русские опять мухлевали». За кулисами жеребьевки ЧМ-2018 Рассказываем обо всем, что не вошло в трансляцию жеребьевки чемпионата мира по футболу
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь