Источник: в административном здании на юге Москвы произошел пожар
По информации собеседника агентства, площадь пожара превысила 500 кв. м.
По информации собеседника агентства, площадь пожара превысила 500 кв. м.
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Крупный пожар возник на юге Москвы в административном здании со складскими помещениями, площадь пожара — более 500 кв. м. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в экстренных службах.
«Пожар происходит по всей площади здания — 25 на 25 м. Площадь пожара составляет 500 кв. м. Внутри находятся газовые баллоны, существует угроза взрыва», — сказал собеседник агентства.
На месте работают 20 пожарных расчетов, ГУ МЧС России запросило дополнительные силы к месту тушения пожара.
Информация о пострадавших пока не поступала. Пожар локализован, сказал собеседник агентства.