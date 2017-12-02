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04:41 (мск), источник: ТАСС

Источник: в административном здании на юге Москвы произошел пожар

По информации собеседника агентства, площадь пожара превысила 500 кв. м.

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Крупный пожар возник на юге Москвы в административном здании со складскими помещениями, площадь пожара — более 500 кв. м. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в экстренных службах.

«Пожар происходит по всей площади здания — 25 на 25 м. Площадь пожара составляет 500 кв. м. Внутри находятся газовые баллоны, существует угроза взрыва», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, произошло частичное обрушение здания, которое находится по адресу Сумской проезд, дом 36, корпус 3.

На месте работают 20 пожарных расчетов, ГУ МЧС России запросило дополнительные силы к месту тушения пожара.

Информация о пострадавших пока не поступала. Пожар локализован, сказал собеседник агентства.

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