В Хабаровске вынесли приговор серийному квартирному вору

Серия квартирных краж прокатилась по Хабаровску с мая по август этого года. Все случаи были схожи: днем, пока люди были на работе, в их дома через крыши забирался неизвестный и похищал золото, деньги и электронику. На все про все злоумышленнику требовалось не более пяти минут. Поймали его полицейские во время продажи краденого имущества на одном из хабаровских рынков.