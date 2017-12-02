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09:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровске вынесли приговор серийному квартирному вору

Молодой человек украл из 9 квартир хабаровчан имущества на 800 тысяч рублей.

Серия квартирных краж прокатилась по Хабаровску с мая по август этого года. Все случаи были схожи: днем, пока люди были на работе, в их дома через крыши забирался неизвестный и похищал золото, деньги и электронику. На все про все злоумышленнику требовалось не более пяти минут. Поймали его полицейские во время продажи краденого имущества на одном из хабаровских рынков.

У 23-летнего молодого человека имеется богатый криминальный опыт: его судили за грабеж и угон автомобиля. Из колонии он освободился два года назад и с тех пор нигде не работал.

— Следственными органами УМВД России по городу Хабаровску установлена причастность обвиняемого к девяти противоправным эпизодам. Суммарный ущерб, нанесенный потерпевшим, составил порядка 800 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Хабаровску.

Хабаровчанин снова вернется в колонию. Суд приговорил его к 4 годам и 8 месяцам заключения. Помимо этого, он должен возместить причиненный кражами ущерб.

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