В Хабаровске вынесли приговор серийному квартирному вору
Молодой человек украл из 9 квартир хабаровчан имущества на 800 тысяч рублей.
Молодой человек украл из 9 квартир хабаровчан имущества на 800 тысяч рублей.
Серия квартирных краж прокатилась по Хабаровску с мая по август этого года. Все случаи были схожи: днем, пока люди были на работе, в их дома через крыши забирался неизвестный и похищал золото, деньги и электронику. На все про все злоумышленнику требовалось не более пяти минут. Поймали его полицейские во время продажи краденого имущества на одном из хабаровских рынков.
У 23-летнего молодого человека имеется богатый криминальный опыт: его судили за грабеж и угон автомобиля. Из колонии он освободился два года назад и с тех пор нигде не работал.
— Следственными органами УМВД России по городу Хабаровску установлена причастность обвиняемого к девяти противоправным эпизодам. Суммарный ущерб, нанесенный потерпевшим, составил порядка 800 тысяч рублей, — сообщили в
Хабаровчанин снова вернется в колонию. Суд приговорил его к 4 годам и 8 месяцам заключения. Помимо этого, он должен возместить причиненный кражами ущерб.