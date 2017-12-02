На юге Москвы потушили пожар в торговом павильоне

«Принятыми мерами в 04.00 пожар был локализован и в 04.52 ликвидирован», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, пожар в торговом павильоне по адресу Сумской проезд дом 8 корпус 3 был локализован на площади 500 квадрантных метров. Пострадавших нет. Для тушения пожара на место были направлены 92 человек и 27 единицы техники.