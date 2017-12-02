20 жителей Иркутской области отдали мошенникам 620 тысяч рублей за неделю

Источник: IrkutskMedia.ru

Ежедневно в полицию Иркутской области поступают сообщения от граждан, ставших жертвами обмана при покупке товаров. За минувшую неделю аферисты похитили у 20-ти жителей области 620 тысяч рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Так, днем 30 ноября в дежурную часть УМВД России по Ангарскому городскому округу поступило сообщение от 40-летнего местного жителя. Мужчина рассказал полицейским, что злоумышленники похитили у него 150 тысяч рублей.

«На автомобильном сайте заявитель увидел объявление о продаже автомобиля. Продавец транспортного средства по телефону попросил перевести предоплату за машину. Покупатель выполнил условие, но продавец перестал отвечать на звонки», — отметили в ведомстве.

Как установили сыщики, абонентский номер предполагаемого злоумышленника зарегистрирован в Ленинградской области.

Предоплату в размере 32 тысяч рублей перевела жительница Усолья-Сибирского. 24-летняя девушка хотела приобрести светильник для аквариума, но наткнулась на объявление аферистов.

Жителя Черемхово злоумышленники обманули на 9 тысяч рублей. По телефону пенсионеру сказали, что ему положена компенсация за приобретенные ранее некачественные товары. В счет оплаты комиссии он перевел свои сбережения.