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08:43 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Двух девушек, укравших пуховик у женщины в магазине Gloria Jeans, разыскивают в Братске

Преступление произошло 26 ноября (ФОТО).

Источник: IrkutskMedia.ru

Две неизвестные девушки похитили черную куртку-пуховик, которую в торговом зале оставила без присмотра другая покупательница в магазине Gloria Jeans 26 ноября. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленниц. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу МУ МВД России «Братское».

Подозреваются две девушки в одинаковых белых вязаных шапках. Одна из них — в очках. Была одета в темную длинную куртку-пальто на молнии с капюшоном, отороченным серым мехом. Вторая — с рюкзачком. Была одета в серо-белый пуховик с поперечной простежкой, с серым капюшоном, серыми рукавами и белыми манжетами, на шее белый шарф.

Граждан, узнавших подозреваемых, или располагающих какой-либо информацией, способствующей раскрытию преступления, просят сообщить в отдел полиции № 2 МУ МВД России «Братское» по адресу улица Южная, 51, либо позвонить по телефонам 8 (3953) 45−52−02, 8−999−230−30−09 или 02.

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