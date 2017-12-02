Двух девушек, укравших пуховик у женщины в магазине Gloria Jeans, разыскивают в Братске

Две неизвестные девушки похитили черную куртку-пуховик, которую в торговом зале оставила без присмотра другая покупательница в магазине Gloria Jeans 26 ноября. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленниц. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу МУ МВД России «Братское».

Подозреваются две девушки в одинаковых белых вязаных шапках. Одна из них — в очках. Была одета в темную длинную куртку-пальто на молнии с капюшоном, отороченным серым мехом. Вторая — с рюкзачком. Была одета в серо-белый пуховик с поперечной простежкой, с серым капюшоном, серыми рукавами и белыми манжетами, на шее белый шарф.