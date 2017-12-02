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11:31 (мск), источник: Zakon.kz

В Павлодаре девушка вышла покурить и случайно упала с балкона

Девушка упала с четвертого этажа на козырек первого.

Источник: Zakon.kz

Инцидент произошел 1 декабря, в доме по улице Ломова. Очевидцы услышали вскрик и звук падения. Девушка упала на козырек учреждения на первом этаже, передает Zakon.kz со ссылкой на pavon.kz.

На место происшествия вызвали «скорую» и полицию. Помощь спасателей не понадобилась, пострадавшую эвакуировали самостоятельно.

По словам медиков, девушка находилась в сознании и пояснила, что она вышла покурить на балкон и нечаянно свалилась вниз. Врачи констатировали у нее алкогольное опьянение.

Пострадавшую госпитализировали в отделение политравмы первой городской больницы. У девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибы поясничного отдела и грудной клетки.

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