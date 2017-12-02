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10:23 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове дотла сгорела станция техобслуживания автомобилей

Вечером в пятницу, 1 декабря, в Ростове-на-Дону на Западном сгорел автосервис.

О причинах возгорания помещения в районе автосалона «Модус» на улице Извилистой пока не сообщается. Пламя охватило, по данным ГУ МЧC России по Ростовской области, территорию в 70 квадратных метров. Сигнал об огне поступил в 20:08, на его ликвидацию были брошены 4 единицы техники и 13 человек личного состава. Уже в 20:44 пожар был ликвидирован.

Во время загрузки произошла ошибка.

Очевидцы сообщают, что автомобили, находившиеся на территории станции техобслуживания, удалось спасти.

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