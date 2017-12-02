В Ростове дотла сгорела станция техобслуживания автомобилей

О причинах возгорания помещения в районе автосалона «Модус» на улице Извилистой пока не сообщается. Пламя охватило, по данным ГУ МЧC России по Ростовской области, территорию в 70 квадратных метров. Сигнал об огне поступил в 20:08, на его ликвидацию были брошены 4 единицы техники и 13 человек личного состава. Уже в 20:44 пожар был ликвидирован.