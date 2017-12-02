Четыре человека погибли в ДТП «Мерседеса» и ГАЗели

ДТП с участием дорогостоящей иномарки «Мерседес ML» и ГАЗель «Соболь» произошло в субботу 2 декабря около 5:40 утра.

Иномарка на огромной скорости летела по Искровскому проспекту Невского района Петербурга. Около дома 14, водитель джипа, не останавливаясь, проехал на «красный» сигнал светофора. По какой-то причине, он не только нарушил правила дорожного движения, но и не заметил движущийся микроавтобус.

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От удара машины разлетелись в разные части дороги. ГАЗель перевернулась, а иномарка снесла столбу с дорожным знаком.

— От удара, в автомобиле «Соболь» четыре человека скончались до приезда Скорой помощи, — сообщает пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. — В «Мерседес» один пассажир в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Как описывают произошедшее очевидцы, водитель иномарки с места аварии сбежал.