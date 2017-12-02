Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Интимная пластика: три реальные истории
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
10 стран с самой дешевой ипотекой
Аксенов обратился с просьбой к правительству из-за моста в Крым
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
СМИ: Россия готова к выходу Дании из проекта «Северный поток-2»
СМИ: У России просят защиты от США
Катрин Денев в "костюме рыцаря" пришла на вечер в Нью-Йорке
Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко выходит замуж
СМИ: Россия готовит жесткий ответ в случае выхода США из РСМД
Родченков: Моя цена растет, а бюджет истощен
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
12Белый дом Рождества
11:53 (мск), источник: Sputnik

Милиционер в Таджикистане погиб при взрыве гранаты РГД-5

31-летний сотрудник милиции не соблюдал меры безопасности при описи изъятых взрывчатых веществ и погиб в результате взрыва гранаты РГД-5.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Накануне, 1 декабря, в городе Курган-Тюбе в Таджикистане в здании управления внутренних дел произошел взрыв. В результате инцидента погиб следователь, еще один сотрудник органов внутренних дел ранен, сообщает Sputnik Таджикистан.

Читайте также
Боевая выучка и оперативность: учения узбекских военных прошли успешно

По словам источника в МВД Таджикистана, 31-летний следователь, капитан Мухиддин Зохидзода вел уголовное дело, в котором фигурировала взрывчатка. При описи изъятых взрывчатых веществ он не соблюдал меры безопасности и погиб в результате взрыва гранаты РГД-5.

Сообщается, что пострадал также еще один сотрудник милиции, его отправили в медучреждение.

Собеседник подчеркнул, что версия о теракте не рассматривается.

В настоящее время ведется следствие.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Сотрудники узбекской милиции за плохую работу потеряют часть зарплаты
Руководство узбекской милиции будут обновлять каждые три года
Сирийские силы ПВО отразили ракетный удар Израиля
СМИ сообщили о планах по снятию санкций с РФ после победы Трампа
Сенат США принял законопроект о налоговой реформе
Жизнь за вождя: как охраняют лидеров КНДР
Илон Маск анонсировал запуск ракеты тяжелого класса
Посол США пошутил о переезде дипмиссии в Санкт-Петербург
Семь человек погибли при пожаре в Калужской области
Спорт
«Русские опять мухлевали». За кулисами жеребьевки ЧМ-2018 Рассказываем обо всем, что не вошло в трансляцию жеребьевки чемпионата мира по футболу
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
В Москве дешевеет недвижимость премиум-класса
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь