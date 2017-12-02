Милиционер в Таджикистане погиб при взрыве гранаты РГД-5
31-летний сотрудник милиции не соблюдал меры безопасности при описи изъятых взрывчатых веществ и погиб в результате взрыва гранаты РГД-5.
31-летний сотрудник милиции не соблюдал меры безопасности при описи изъятых взрывчатых веществ и погиб в результате взрыва гранаты РГД-5.
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Накануне, 1 декабря, в городе
По словам источника в МВД Таджикистана, 31-летний следователь, капитан Мухиддин Зохидзода вел уголовное дело, в котором фигурировала взрывчатка. При описи изъятых взрывчатых веществ он не соблюдал меры безопасности и погиб в результате взрыва гранаты РГД-5.
Сообщается, что пострадал также еще один сотрудник милиции, его отправили в медучреждение.
Собеседник подчеркнул, что версия о теракте не рассматривается.
В настоящее время ведется следствие.
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