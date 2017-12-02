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10:55 (мск), источник: Om1.ru

В Омске работники автомойки украли для девушки «Опель», а потом удирали от полицейских

Дерзкое ограбление машины за 950 тысяч правоохранители раскрыли до обращения потерпевшего.

Омские полицейские возбудили уголовное дело по статье 166 уголовного кодекса России «Угон». Речь идет о машине «Опель» за 950 тысяч рублей. Дело раскрыли до обращения потерпевшего в полицию.

Накануне на перекрестке улицы 10 лет Октября с улицей Кубышева на светофоре с патрульной машиной полка ДПС остановился «Опель».

Полицейские обратили внимание, что за рулем дорогой иномарки находится мужчина в рабочей одежде и грязными руками. Заметив, что на него смотрят, мужчина опустил голову и от волнения не смог тронуться с места с третьей попытки. Двигатель при этом каждый раз заводил заново. Его неуверенные действия также насторожили опытных правоохранителей.

Включив проблесковые маячки, по громкоговорителю сотрудники потребовали машину остановиться. Однако мужчина попытался удрать от полицейских, к которым пришлось преградить ему путь в районе улицы Омской.

Как и ожидалось, документы на машину у задержанного отсутствовали. Также выяснилось, что 27-летний ранее судимый угонщик пьян.

После чего были вызваны оперативники и владелец «Опеля». Последний рассказал что оставил машину на автомойке, которую и угнали работники предприятия. Второй задержанный 20-летний работник также был нетрезв.

Они пояснили, что решили прокатить знакомую девушку на дорогой иномарке. В ней они и ехали, но были замечены патрульными.

Задержанным светит до 7 лет тюрьмы. Вряд ли судья примет во внимание «благородный» мотив преступления.

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