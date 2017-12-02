В Керчи на пожаре в многоэтажке спасатели вынесли из огня мужчину

Огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире на последнем этаже пятиэтажного дома около 21 часа в пятницу. Прибывшие на место спасатели эвакуировали жильцов с нижних этажей и вывели из огня 53-летнего хозяина квартиры. С признаками отравления продуктами горения он был доставлен в Керченскую городскую больницу.