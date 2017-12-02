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10:38 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе концертный зал эвакуировали во время фестиваля «Башкорт йыры»

Гала-концерт фестиваля «Башкорт йыры-2017» оказался под угрозой срыва. ГКЗ «Башкортостан» эвакуировали из-за сработавшей сигнализации.

В пятницу вечером гостей и участников финала конкурса башкирской песни «Башкорт йыры» эвакуировали из-за сработавшей сигнализации, сообщают зрители концерта в соцсетях. Инцидент произошел в ГКЗ «Башкортостан» сразу после начала шоу.

Всех людей из зала вывели примерно на 20 минут, пока пожарные службы проверяли причину срабатывания сигнализации. По одной из версий, тревога сработала из-за хлопушек, которые применялись во время концерта.

После того, как выяснилось, что угрозы безопасности нет, концерт продолжился.

Фестиваль башкирской песни «Башкорт йыры» проводится седьмой год. В этом году на участие в конкурсе подали заявки 40 артистов, как профессиональных, так и любителей. Из них 24 вышли в финал.

Организатор «Башкорт йыры» — телеканал БСТ — будет транслировать запись гала-концерта в канун Нового года 31 декабря. Кстати, телеканал об инциденте в пятницу не сообщил.

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