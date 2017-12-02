В Уфе концертный зал эвакуировали во время фестиваля «Башкорт йыры»

В пятницу вечером гостей и участников финала конкурса башкирской песни «Башкорт йыры» эвакуировали из-за сработавшей сигнализации, сообщают зрители концерта в соцсетях. Инцидент произошел в ГКЗ «Башкортостан» сразу после начала шоу.

Всех людей из зала вывели примерно на 20 минут, пока пожарные службы проверяли причину срабатывания сигнализации. По одной из версий, тревога сработала из-за хлопушек, которые применялись во время концерта.

После того, как выяснилось, что угрозы безопасности нет, концерт продолжился.

Фестиваль башкирской песни «Башкорт йыры» проводится седьмой год. В этом году на участие в конкурсе подали заявки 40 артистов, как профессиональных, так и любителей. Из них 24 вышли в финал.