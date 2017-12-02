В Уфе концертный зал эвакуировали во время фестиваля «Башкорт йыры»

В пятницу вечером гостей и участников финала конкурса башкирской песни «Башкорт йыры» эвакуировали
Всех людей из зала вывели примерно на 20 минут, пока пожарные службы проверяли причину срабатывания сигнализации. По одной из версий, тревога сработала
После того, как выяснилось, что угрозы безопасности нет, концерт продолжился.
Фестиваль башкирской песни «Башкорт йыры» проводится седьмой год. В этом году на участие в конкурсе подали заявки 40 артистов, как профессиональных, так и любителей. Из них 24 вышли в финал.
Организатор «Башкорт йыры» — телеканал БСТ — будет транслировать запись