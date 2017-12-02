Утром, 2 декабря, на Приморском кольце из-за гололёда произошло ДТП с участием 10 машин. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=27535291&id=456239021&hash=bc6383e82ebc04b0&hd=2" width="853" height="480" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Авария произошла на подъезде к Калининграду. Это затруднило движение по направлению к городу.

В соцсетях автомобилисты предупреждают друг друга о сильном гололёде в разных местах города.

«Осторожней на съезде с окружной на Советский, сильный гололёд, много аварий», — предупреждает один из читателей паблика Клопс.Ru.