На Приморском кольце из-за гололёда произошло ДТП с участием 10 машин
Это затруднило движение по направлению к городу.
Это затруднило движение по направлению к городу.
Утром, 2 декабря, на Приморском кольце
Авария произошла на подъезде к Калининграду. Это затруднило движение по направлению к городу.
В соцсетях автомобилисты предупреждают друг друга о сильном гололёде в разных местах города.
«Осторожней на съезде с окружной на Советский, сильный гололёд, много аварий», — предупреждает один из читателей паблика Клопс.Ru.
Ещё один очевидец пишет об аварии на мосту на улице Александра Невского: «Осторожно, гололёд! Невского, на мосту, через 100 метров ещё буса достают».