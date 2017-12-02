Семь человек погибли при пожаре в жилом доме в Калужской области

Семь человек погибли при пожаре в жилом доме в Калужской области

В результате пожара в частном доме в Калужской области погибли семь человек, из них двое детей. Об этом РБК сообщили в ГУ МЧС России по региону.