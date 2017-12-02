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10:57 (мск), источник: РБК

Семь человек погибли при пожаре в жилом доме в Калужской области

В результате пожара в частном доме в Калужской области погибли семь человек, из них двое детей. Об этом РБК сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По данным спасателей, пожар произошел в 4:50 в селе Оболенское, улица Центральная, 45.

«В ходе тушения пожара были обнаружены тела женщины 1953 года рождения, четырех мужчин и двух девочек 2015 и 2016 года рождения. Причина гибели [людей] устанавливается», — заявили в пресс-службе.

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