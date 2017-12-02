Повреждение газопровода ликвидировано в доме на юго-востоке Москвы

«В 8:22 в центральное диспетчерское управления АО “Мосгаз” поступила заявка о запахе газа в подъезде жилого дома по адресу: Есенинский бульвар, д.1/26, корпус 1», — рассказал представитель пресс-службы «Интерфаксу».

Он уточнил, что аварийно-восстановительная бригада предприятия прибыла на вызов в 8:46. «Повреждение было оперативно ликвидировано специалистами “Мосгаза”, газоснабжение жилого дома не прерывалось», — заявил собеседник «Интерфакса».

В пресс-службе подчеркнули, что ситуация находится под контролем, в ближайшее время поврежденный участок газопровода будет капитально отремонтирован.

«Специальной эвакуации людей не проводилось», — уточнили в пресс-службе.