Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Ученые: раннее облысение может служить признаком болезней сердца
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
Москвичка умерла, поужинав роллами
Яна Рудковская выбрала неудачный наряд для светского завтрака
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
СМИ: Россия готова к выходу Дании из проекта «Северный поток-2»
СМИ: У России просят защиты от США
Алсу сменила три платья на жеребьевке ЧМ-2018
У бывшего мужа Надежды Михалковой новый роман
СМИ: Россия готовит жесткий ответ в случае выхода США из РСМД
Родченков: Моя цена растет, а бюджет истощен
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
12Белый дом Рождества
10:56 (мск), источник: Интерфакс

Повреждение газопровода ликвидировано в доме на юго-востоке Москвы

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU — В пресс-службе АО «Мосгаз» рассказали об обстоятельствах инцидента в результате которого в жилом доме на юго-востоке Москвы была повреждена газовая труба. Как сообщается, при проведении капитального ремонта мусоропровода был поврежден внутридомовой газопровод низкого давления.

«В 8:22 в центральное диспетчерское управления АО “Мосгаз” поступила заявка о запахе газа в подъезде жилого дома по адресу: Есенинский бульвар, д.1/26, корпус 1», — рассказал представитель пресс-службы «Интерфаксу».

Он уточнил, что аварийно-восстановительная бригада предприятия прибыла на вызов в 8:46. «Повреждение было оперативно ликвидировано специалистами “Мосгаза”, газоснабжение жилого дома не прерывалось», — заявил собеседник «Интерфакса».

В пресс-службе подчеркнули, что ситуация находится под контролем, в ближайшее время поврежденный участок газопровода будет капитально отремонтирован.

«Специальной эвакуации людей не проводилось», — уточнили в пресс-службе.

В то же время, ранее источник «Интерфакса» сообщил, что из подъезда жилого дома, где произошло повреждение газовой трубы, были эвакуированы около 30 человек.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сирийские силы ПВО отразили ракетный удар Израиля
СМИ сообщили о планах по снятию санкций с РФ после победы Трампа
Сенат США принял законопроект о налоговой реформе
Жизнь за вождя: как охраняют лидеров КНДР
Илон Маск анонсировал запуск ракеты тяжелого класса
Посол США пошутил о переезде дипмиссии в Санкт-Петербург
Семь человек погибли при пожаре в Калужской области
Спорт
«Русские опять мухлевали». За кулисами жеребьевки ЧМ-2018 Рассказываем обо всем, что не вошло в трансляцию жеребьевки чемпионата мира по футболу
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь