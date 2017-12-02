Повреждение газопровода ликвидировано в доме на юго-востоке Москвы
Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU — В
Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU — В
«В 8:22 в центральное диспетчерское управления АО “Мосгаз” поступила заявка о запахе газа в подъезде жилого дома по адресу: Есенинский бульвар, д.1/26, корпус 1», — рассказал представитель
Он уточнил, что
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«Специальной эвакуации людей не проводилось», — уточнили в
В то же время, ранее источник «Интерфакса» сообщил, что из подъезда жилого дома, где произошло повреждение газовой трубы, были эвакуированы около 30 человек.