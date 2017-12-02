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11:01 (мск), источник: Клопс.ru

На Приморском кольце из-за гололёда произошло ДТП с участием более 10 машин

Это затруднило движение по направлению к городу.

Утром, 2 декабря, на Приморском кольце из-за гололёда произошло ДТП с участием более 10 машин. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.

Авария произошла на подъезде к Калининграду. Это затруднило движение по направлению к городу. Очевидец прислал в редакцию видео происшествия.

В соцсетях автомобилисты предупреждают друг друга о сильном гололёде в разных местах города.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Осторожней на съезде с окружной на Советский, сильный гололёд, много аварий», — предупреждает один из читателей паблика Клопс.Ru.

Ещё один очевидец пишет об аварии на мосту на улице Александра Невского: «Осторожно, гололёд! Невского, на мосту, через 100 метров ещё буса достают».

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