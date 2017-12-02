В Воронежской области «ГАЗель» насмерть сбила молодого человека
ЧП случилось в Подгоренском районе.
ЧП случилось в Подгоренском районе.
Поздно вечером в пятницу, 1 декабря, в селе Сергеевка ехал 53-летний водитель на «ГАЗели».
По данным полиции, около 22:40 на улице Ленина он сбил 26-летнего местного жителя.
«От полученных травм молодой человек скончался на месте ДТП», — рассказали в
Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все детали случившегося. Отметим, что всего за прошедшие сутки в регионе случилось 144 ДТП. В них 14 человек пострадали, а еще 4 погибли.