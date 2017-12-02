В Воронежской области «ГАЗель» насмерть сбила молодого человека

По данным полиции, около 22:40 на улице Ленина он сбил 26-летнего местного жителя.

«От полученных травм молодой человек скончался на месте ДТП», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все детали случившегося. Отметим, что всего за прошедшие сутки в регионе случилось 144 ДТП. В них 14 человек пострадали, а еще 4 погибли.