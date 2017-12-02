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10:59 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области «ГАЗель» насмерть сбила молодого человека

ЧП случилось в Подгоренском районе.

Источник: Новости Воронежа

Поздно вечером в пятницу, 1 декабря, в селе Сергеевка ехал 53-летний водитель на «ГАЗели».

По данным полиции, около 22:40 на улице Ленина он сбил 26-летнего местного жителя.

«От полученных травм молодой человек скончался на месте ДТП», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все детали случившегося. Отметим, что всего за прошедшие сутки в регионе случилось 144 ДТП. В них 14 человек пострадали, а еще 4 погибли.

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