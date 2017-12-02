В Калининграде был потушен пожар в пятиэтажном доме

— возгорание электрощита на фонарном столбе на улице Ленина города Зеленоградска. Сообщение о пожаре в Центр управления в кризисных ситуациях поступило в 00.22. Полностью выгорел электрический щит на фонарном столбе. На место происшествия выезжал пожарный расчет в составе 3 человек и 1 единицы техники. Пострадавших нет.

— пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Чувашской в городе Калининграде. В Центр управления в кризисных ситуациях сообщение о пожаре поступило в 02.52. В пятиэтажном жилом доме на первом этаже на лестничной клетке выгорел электрощит. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты в составе 9 человек и 2 единиц техники. Пострадавших нет.