Тело сотрудника ОВД обнаружили в отделе полиции в Иркутске

Тело сотрудника ОВД обнаружили в одном из отделов полиции МУ МВД России «Иркутское» сегодня утром, 2 декабря. Главным управлением МВД России по Иркутской области назначена служебная проверка по факту происшествия. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.