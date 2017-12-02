Тело сотрудника ОВД обнаружили в отделе полиции в Иркутске
Проводится проверка.
Проводится проверка.
Тело сотрудника ОВД обнаружили в одном из отделов полиции МУ МВД России «Иркутское» сегодня утром, 2 декабря. Главным управлением МВД России по Иркутской области назначена служебная проверка по факту происшествия. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В свою очередь следственными органами следственного комитета по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.