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11:28 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Тело сотрудника ОВД обнаружили в отделе полиции в Иркутске

Проводится проверка.

Тело сотрудника ОВД обнаружили в одном из отделов полиции МУ МВД России «Иркутское» сегодня утром, 2 декабря. Главным управлением МВД России по Иркутской области назначена служебная проверка по факту происшествия. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В свою очередь следственными органами следственного комитета по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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