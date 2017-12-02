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11:44 (мск), источник: Publika.md

В столице стремительно растёт заболеваемость ОРВИ: уже зарегистрировано более 2600 случаев

В Кишиневе растет заболеваемость ОРВИ. За неделю в столице зарегистрировали 2600 заболевших. Большинство из них — дети.

«Сейчас — сезон острых респираторных заболеваний. Наметился рост, но пока не очень существенный. Это обычное явление для этого времени года. Есть случаи парагриппа, аденовирусных и риновирусных инфекций», — сказала врач инфекционной больницы Людмила Быркэ.

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У трехлетнего сына Олеси Котовицкой заподозрили парагрипп. Несколько дней назад его положили в больницу.

«Кашлять начал в воскресенье утром. Были у врача, он прописал сироп. Когда началась рвота, вызвали скорую, и нас привезли в больницу. Сейчас сын чувствует себя лучше».

Врачи говорят, что особенно опасен коклюш, которым чаще всего болеют дети до двух лет.

«Нас госпитализировали с бронхитом. Был специфический кашель, но в легких было чисто. Лечились неделю, а потом анализы, кроме бронхита, выявили коклюш».

За девять месяцев в детской инфекционной больнице лечение от коклюша прошли 89 пациентов — на 32 больше, чем год назад. Специалисты подчеркивают — при первых же симптомах нужно обращаться к врачу.

«Температуры у ребенка нет, но начинается сухой кашель, сиропы и ингаляции не помогают. Приступы кашля становятся сильнее, мучительными для ребенка», — сообщила врач инфекционной больницы Людмила Быркэ.

С начала сентября в Кишиневе зарегистрировали 32 тысячи случаев ОРВИ. 22 тысячи — у детей.

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