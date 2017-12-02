В столице стремительно растёт заболеваемость ОРВИ: уже зарегистрировано более 2600 случаев
В Кишиневе растет заболеваемость ОРВИ. За неделю в столице зарегистрировали 2600 заболевших. Большинство из них — дети.
В Кишиневе растет заболеваемость ОРВИ. За неделю в столице зарегистрировали 2600 заболевших. Большинство из них — дети.
«Сейчас — сезон острых респираторных заболеваний. Наметился рост, но пока не очень существенный. Это обычное явление для этого времени года. Есть случаи парагриппа, аденовирусных и риновирусных инфекций», — сказала врач инфекционной больницы Людмила Быркэ.
У трехлетнего сына Олеси Котовицкой заподозрили парагрипп. Несколько дней назад его положили в больницу.
«Кашлять начал в воскресенье утром. Были у врача, он прописал сироп. Когда началась рвота, вызвали скорую, и нас привезли в больницу. Сейчас сын чувствует себя лучше».
Врачи говорят, что особенно опасен коклюш, которым чаще всего болеют дети до двух лет.
«Нас госпитализировали с бронхитом. Был специфический кашель, но в легких было чисто. Лечились неделю, а потом анализы, кроме бронхита, выявили коклюш».
За девять месяцев в детской инфекционной больнице лечение от коклюша прошли 89 пациентов — на 32 больше, чем год назад. Специалисты подчеркивают — при первых же симптомах нужно обращаться к врачу.
«Температуры у ребенка нет, но начинается сухой кашель, сиропы и ингаляции не помогают. Приступы кашля становятся сильнее, мучительными для ребенка», — сообщила врач инфекционной больницы Людмила Быркэ.
С начала сентября в Кишиневе зарегистрировали 32 тысячи случаев ОРВИ. 22 тысячи — у детей.