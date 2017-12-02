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13:34 (мск), источник: Фонтанка

В аварии на Искровском погибли сотрудники «Горэлетротранса»

Четверо погибших из-за столкновения с «Мерседесом» на Искровском проспекте в Петербурге были сотрудниками ГУП «Горэлетротранс».

Источник: AP 2017

Как стало известно «Фонтанке», микроавтобус «Соболь» принадлежал ГУПу и осуществлял развозку своих сотрудников, когда около шести утра возле 14 дома по Искровскому проспекту на повороте в него на высокой скорости влетел «Мерседес». Все трое пассажиров и водитель погибли на месте. Эту информацию нашему корреспонденту подтвердили в самом ГУПе, в автобусе ехали сотрудники одного из отделов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Личность водителя иномарки установлена, это петербуржец, живущий в коммунальной квартире в центре города. Напомним, он выбежал из своей машины сразу после аварии, его нынешнее местонахождение неизвестно. С ним в машине был пассажир, которому сейчас оказывают помощь врачи.

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