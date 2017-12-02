В аварии на Искровском погибли сотрудники «Горэлетротранса»

Как стало известно «Фонтанке», микроавтобус «Соболь» принадлежал ГУПу и осуществлял развозку своих сотрудников, когда около шести утра возле 14 дома по Искровскому проспекту на повороте в него на высокой скорости влетел «Мерседес». Все трое пассажиров и водитель погибли на месте. Эту информацию нашему корреспонденту подтвердили в самом ГУПе, в автобусе ехали сотрудники одного из отделов.