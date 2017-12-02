На белорусской таможне у россиянина нашли бриллианты
Мужчина хотел ввезти 13 драгоценных камней.
Мужчина хотел ввезти 13 драгоценных камней.
— По результатам таможенной экспертизы установлено, что 12 камней являются прозрачными бриллиантами круглой огранки и вида огранки «Груша», а еще один образец — синтетический
Водитель Audi A6 с бриллиантами в машине поехал в зеленый коридор пункта «Варшавский мост». Во время осмотра их нашли — самый дорогой стоит почти 2 тысячи рублей, все — 14,5 тысяч.
— В отношении владельца товара Брестской таможней начат административный процесс по статье «Недекларирование товаров».