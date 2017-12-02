В Лондоне пострадали пять человек из-за наезда машины на пешеходов
Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU — Не менее пяти человек получили травмы в субботу в результате наезда автомобиля на пешеходов в южной части Лондона, сообщает
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Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU — Не менее пяти человек получили травмы в субботу в результате наезда автомобиля на пешеходов в южной части Лондона, сообщает
Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.
Находившиеся в автомобиле не пострадали.
Представитель столичной полиции подтвердил изданию, что инцидент не связан с терроризмом.