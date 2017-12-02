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12:40 (мск), источник: Интерфакс

В Лондоне пострадали пять человек из-за наезда машины на пешеходов

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU — Не менее пяти человек получили травмы в субботу в результате наезда автомобиля на пешеходов в южной части Лондона, сообщает интернет-портал британского издания Daily Mail.

Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Находившиеся в автомобиле не пострадали.

Представитель столичной полиции подтвердил изданию, что инцидент не связан с терроризмом.

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