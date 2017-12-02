Полиция проверит смертельное ДТП под Воронежем
В Воронежской области полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого один человек погиб и два получили травмы. Об этом сообщает
В Воронежской области полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого один человек погиб и два получили травмы. Об этом сообщает
Авария произошла в Павловском районе. По предварительным данным, на 671-м километре трассы М-4 «Дон» автомобиль «Газель» протаранил стоявший на обочине «ВАЗ-2105». От удара легковушку выбросило на полосу встречного движения, где в нее врезался автомобиль Hyundai.
— В результате ДТП в больницы с травмами различной степени тяжести были доставлены водитель автомобиля «ВАЗ» и два его пассажира, — сообщили в
К сожалению, один из пострадавших пассажиров позже скончался от полученных травм. По факту ДТП полиция проводит проверку. Согласно озвученной версии, управлявший «Газелью» 46-летний житель Нижегородской области не справился с управлением.