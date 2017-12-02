Полиция проверит смертельное ДТП под Воронежем

Авария произошла в Павловском районе. По предварительным данным, на 671-м километре трассы М-4 «Дон» автомобиль «Газель» протаранил стоявший на обочине «ВАЗ-2105». От удара легковушку выбросило на полосу встречного движения, где в нее врезался автомобиль Hyundai.

— В результате ДТП в больницы с травмами различной степени тяжести были доставлены водитель автомобиля «ВАЗ» и два его пассажира, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.