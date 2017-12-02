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15:27 (мск), источник: 365info.kz

Полицейская машина попала в ДТП в Астане

Во время преследования автоугонщика патрульная машина столкнулась с уличным фонарем.

Источник: 365info.kz

В Астане по вине автоугонщика произошло ДТП с участием патрульной полицейской машины, сообщает МИА «Казинформ».

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В пресс-службе ДВД Астаны рассказали, что 2 декабря около 3.00 автомобиль Volkswagen на высокой скорости проехал по улице Абая в направлении улицы Валиханова. Водитель двигался против движения потока и не подчинялся требованию полицейских. Он проехал по тротуару, бросил автомобиль и скрылся в неизвестном направлении во дворах.

Водителю полицейского экипажа полка дорожно-патрульной полиции МПС ДВД при преследовании удалось предотвратить наезд на других участников движения, но он врезался в опору уличного освещения.

В результате ДТП травмы разной степени получили 26-летний полицейский-водитель и его 31-летний коллега. После осмотра медиков и первой помощи мужчины направлены на амбулаторное лечение. Ведется проверка по факту ДТП.

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