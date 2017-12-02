Мужчина пошел на работу и пропал в Алматы
Садбеков вышел из дома 25 ноября 2017 года в 10.30 на работу, но не дошел до места назначения.
Садбеков вышел из дома 25 ноября 2017 года в 10.30 на работу, но не дошел до места назначения.
В Алматы без вести пропал Садбеков Ергалы Каержанович 1983 года рождения, сообщает NUR.KZ.
По информации друзей, 25 ноября, в 10.30, Садбеков вышел из дома на работу, но не дошел до места назначения.
Был одет в черную кожаную куртку, серые джинсы, серые кроссовки, черную бейсболку. Рост 175 см, среднего телосложения.
Родственники написали заявление в полицию. Всем, кто видел Садбекова, просьба звонить по телефонам +7 747 366 72 92 либо 102.