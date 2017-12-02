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13:41 (мск), источник: Nur.kz

Мужчина пошел на работу и пропал в Алматы

Садбеков вышел из дома 25 ноября 2017 года в 10.30 на работу, но не дошел до места назначения.

Источник: Nur.kz

В Алматы без вести пропал Садбеков Ергалы Каержанович 1983 года рождения, сообщает NUR.KZ.

По информации друзей, 25 ноября, в 10.30, Садбеков вышел из дома на работу, но не дошел до места назначения.

Был одет в черную кожаную куртку, серые джинсы, серые кроссовки, черную бейсболку. Рост 175 см, среднего телосложения.

Родственники написали заявление в полицию. Всем, кто видел Садбекова, просьба звонить по телефонам +7 747 366 72 92 либо 102.

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