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13:43 (мск), источник: РИА Новости

Депутат Булавинов опроверг, что был за рулем задержанного ГИБДД автомобиля

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от «Единой России», экс-мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов заявил РИА Новости, что не находился в пятницу за рулем автомобиля, так как чувствует себя плохо и пребывает в настоящий момент в реанимации.

Источник: РИА Новости

В пятницу СМИ сообщали, что Булавинов был задержан ГИБДД в состоянии сильного алкогольного опьянения на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде.

«Нет, нет, нет», — ответил Булавинов на вопрос РИА Новости, находился ли он в пятницу за рулем автомобиля.

«Я сейчас просто в реанимации, у меня острый ишемический удар», — рассказал депутат. Он добавил, что находится в плохом состоянии.

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