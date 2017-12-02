Депутат Булавинов опроверг, что был за рулем задержанного ГИБДД автомобиля

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от «Единой России», экс-мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов заявил РИА Новости, что не находился в пятницу за рулем автомобиля, так как чувствует себя плохо и пребывает в настоящий момент в реанимации.