Депутат Булавинов опроверг, что был за рулем задержанного ГИБДД автомобиля
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от «Единой России»,
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от «Единой России»,
В пятницу СМИ сообщали, что Булавинов был задержан ГИБДД в состоянии сильного алкогольного опьянения на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде.
«Нет, нет, нет», — ответил Булавинов на вопрос РИА Новости, находился ли он в пятницу за рулем автомобиля.
«Я сейчас просто в реанимации, у меня острый ишемический удар», — рассказал депутат. Он добавил, что находится в плохом состоянии.