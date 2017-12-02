В Воронежской области вор похитил 19 кроликов у пенсионера и сбежал

Накануне сотрудники полиции Семилукского района задержали 33-летнего вора-рецидивиста по подозрению в тайном хищении чужого имущества в селе Старая Ведуга.

В ночь на 30 июля вор пришел к дому 63-летнего местного жителя, проживающего по улице Луговой. Мужчина заранее знал, что пенсионер занимается разведением кроликов и решил их украсть, чтобы потом продать.

Убедившись в том, что хозяин спит и в окнах дома не горит свет, злоумышленник беспрепятственно проник во двор, а затем и в незапертый сарай. Там он похитил из клеток 19 кроликов, сложил в мешок и сбежал.

Утром пенсионер обнаружил пропажу кроликов и сообщил о случившемся в отдел полиции.

Лишь в ноябре текущего года полицейскими была установлена причастность 33-летнего местного жителя к похищению кроликов, а также продуктов питания из погреба. Мужчина признал свою вину.