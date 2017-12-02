В Воронежской области вор похитил 19 кроликов у пенсионера и сбежал
Мимо погреба мужчина пройти тоже не смог и захватил с собой соленья.
Мимо погреба мужчина пройти тоже не смог и захватил с собой соленья.
Накануне сотрудники полиции Семилукского района задержали 33-летнего
В ночь на 30 июля вор пришел к дому 63-летнего местного жителя, проживающего по улице Луговой. Мужчина заранее знал, что пенсионер занимается разведением кроликов и решил их украсть, чтобы потом продать.
Убедившись в том, что хозяин спит и в окнах дома не горит свет, злоумышленник беспрепятственно проник во двор, а затем и в незапертый сарай. Там он похитил из клеток 19 кроликов, сложил в мешок и сбежал.
Утром пенсионер обнаружил пропажу кроликов и сообщил о случившемся в отдел полиции.
Лишь в ноябре текущего года полицейскими была установлена причастность 33-летнего местного жителя к похищению кроликов, а также продуктов питания из погреба. Мужчина признал свою вину.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Теперь мужчине грозит до 5 лет колонии, — сообщили в