Автобус полностью сгорел в Хабаровске — МЧС

Огнеборцы потушили пожар в автобусе, который загорелся на территории автотранспортного предприятия (АТП) в Хабаровске. Об этом сообщили в краевом МЧС.

По данным пресс-службы ведомства, информация о пожаре в автобусе на стоянке АТП поступила в оперативную дежурную смену 2 декабря в 12:56 (по местному времени).