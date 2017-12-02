Автобус полностью сгорел в Хабаровске — МЧС
Среди людей пострадавших нет.
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Среди людей пострадавших нет.
Огнеборцы потушили пожар в автобусе, который загорелся на территории автотранспортного предприятия (АТП) в Хабаровске. Об этом сообщили в краевом МЧС.
По данным
Уже через полчаса огнеборцам удалось полностью ликвидировать возгорание.
«От огня автобус пострадал по всей площади. Среди людей пострадавших нет», — сказали в МЧС.