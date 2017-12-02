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15:50 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Автобус полностью сгорел в Хабаровске — МЧС

Среди людей пострадавших нет.

Огнеборцы потушили пожар в автобусе, который загорелся на территории автотранспортного предприятия (АТП) в Хабаровске. Об этом сообщили в краевом МЧС.

По данным пресс-службы ведомства, информация о пожаре в автобусе на стоянке АТП поступила в оперативную дежурную смену 2 декабря в 12:56 (по местному времени).

Уже через полчаса огнеборцам удалось полностью ликвидировать возгорание.

«От огня автобус пострадал по всей площади. Среди людей пострадавших нет», — сказали в МЧС.

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