Домушник-рецидивист из Молдовы задержан в Казахстане

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Гражданин Молдовы 50 лет задержан в Казахстане по подозрению в совершении серии краж в Алматинский области.
По данным полиции Казахстана, задержанный совершил 10 квартирных краж в Карасайском районе Алматинской области — в городе Каскелене и дачных массивах его пригорода.
«Специализировался он в основном на мелких кражах». Брал все, что попадется под руку, не брезговал даже старой одеждой. В целом сейчас устанавливается общий ущерб от содеянных правонарушений. Работа идет в тесном сотрудничестве с миграционной полиции. Сотрудники выясняют, где и каким образом он потерял личные документы, привлекался ли он к
В своих показаниях задержанный указал, что на родине у него имеется семья.
В настоящее время показания мужчину проверяют по всем базам данных с целью установить его личность, а также — его причастность к другим аналогичным преступлениям.