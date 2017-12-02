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15:00 (мск), источник: Sputnik.md

Домушник-рецидивист из Молдовы задержан в Казахстане

Домушник-рецидивист из Молдовы задержан в Казахстане — в этой стране он, по мнению полиции, совершил ряд краж.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Гражданин Молдовы 50 лет задержан в Казахстане по подозрению в совершении серии краж в Алматинский области.

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По данным полиции Казахстана, задержанный совершил 10 квартирных краж в Карасайском районе Алматинской области — в городе Каскелене и дачных массивах его пригорода.

«Специализировался он в основном на мелких кражах». Брал все, что попадется под руку, не брезговал даже старой одеждой. В целом сейчас устанавливается общий ущерб от содеянных правонарушений. Работа идет в тесном сотрудничестве с миграционной полиции. Сотрудники выясняют, где и каким образом он потерял личные документы, привлекался ли он к какой-либо ответственности у себя на Родине, — сообщил журналистам официальный представитель областного Департамента внутренних дел Казахстана Кобейхан Нурахмет.

В своих показаниях задержанный указал, что на родине у него имеется семья.

В настоящее время показания мужчину проверяют по всем базам данных с целью установить его личность, а также — его причастность к другим аналогичным преступлениям.

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