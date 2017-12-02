В Молдове пропал 10-летний мальчик
В Теленештском районе пропал мальчик, ведутся его поиски.
В Теленештском районе пропал мальчик, ведутся его поиски.
КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. В Молдове организованы поиски без вести пропавшего 10-летнего мальчика в Теленештском районе. Как сообщают СМИ, ребенок ушел из дома в селе Киштельница вчера после обеда, но до сих пор не вернулся.
О пропаже сообщили в полицию родные мальчика. В поисках ребенка задействованы несколько бригад спасателей и полиция. Недавно так же сообщалось о пропаже 6-летнего ребенка в селе Вережень Теленештского района.
Случаи пропажи детей в Молдове не редки. Официальная статистика по этим случаям пока не публиковалась.